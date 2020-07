Les téléspectateurs de la RTS découvriront bientôt une nouvelle animatrice et un nouvel animateur. Suite aux départs de Sébastien Rey et de Enzo et Vanessa à l’animation des jeux, Licia Chery et Yoann Provenzano ont été nommés.

L’artiste genevoise testera la culture générale des Romands en animant« C’est ma question» sur RTS 1, dès le lundi 24 août. L’humoriste vaudois Yoann sillonnera les manifestations culturelles de toute la Suisse romande avec «Cash» sur RTS 1, à partir du samedi 29 août.

Musique et humour

Âgée de 35 ans et maman d’un petit garçon de 2 ans, Licia Chery est une autrice-compositrice-interprète confirmée. Elle a fait son premier Montreux Jazz Festival en 2010. Cette année, elle a sorti son premier livre pour enfants «Tichéri a les cheveux crépus». Il s'agit du 1er épisode d’une série relatant les histoires d'une petite fille noire et suissesse, dans lequel elle évoque le racisme et les préjugés. Licia Chery est travaille au sein du département Communication & Marketing RTS depuis mars 2019.

Âgé de 28 ans, Yoann Provenzano est humoriste à temps plein. Il s'est fait connaître avec des courtes vidéos de 15 secondes sur Internet et a réalisé sa première tournée avec son spectacle Seul(s) dans ma tête en 2016-2017. Il a intégré Couleur 3 en 2018, participant d'abord à l’émission «Les Bras Cassés» avant de co-animer la matinale de Couleur 3, avec Laura Chaignat, jusqu'en juin 2020.

«Ils sont jeunes et rayonnants»

«Nous avons été séduits par leur forte personnalité, leur aisance, leur énergie et leur connivence avec le public. Ils sont jeunes et rayonnants, il est important que cette génération aussi incarne la RTS», relève Martina Chyba, cheffe de l’Unité Magazines et Société.

