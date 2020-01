Vous êtes plutôt saucisse aux choux ou meringue? Les deux, chef! Dans le tout premier jeu que lance La Télé ce mercredi 8 janvier à 18h15, une équipe vaudoise affronte une équipe fribourgeoise. Et ces deux spécialités culinaires symbolisent les points à gagner lors de deux manches composées de quiz et de défis.

«C'est comment chez vous?» qu'elle s'appelle cette nouveauté de la rentrée. «Pas triste du tout!» on a envie de répondre. Composées de trois membres (d'association, d'entreprises ou de club), les équipes s'affrontent sur leurs connaissances des deux cantons. Ici, on cherche le sobriquet des habitants de Lutry (VD). Là, on tente de placer le village de Chiètres (FR) sur la carte. L'ambiance est bonne, et c'est en grande partie à l'animateur Stefane Guerreiro qu'on la doit. Le «Jonas Schneiter de La Télé» – comme l'appelle la production – plaisante, met tout le monde à l'aise et, surtout, sait toujours retomber sur ses pattes, alors qu'il doit déjà retenir un grand nombre d'infos. Bref, il est excellent.

Une séquence déjà culte

Mais ce qu'on aime encore plus, ce sont les défis, qui donnent un petit côté «Jeux sans frontières» valdo-fribourgeois à «C'est comment chez vous?». Il y a le défi des fourchettes, qui consiste à faire tomber son concurrent à l'aide d'un pic à fondue géant; le défi des caquelons, où il s'agit d'aller poser sa fondue – encore – sur un réchaud à l'autre bout du plateau, les yeux bandés.

Mais celui qu'on préfère est le défi impossible. Tout est dans le titre. Un concurrent doit plonger la tête dans une bassine d'eau et faire deviner à son équipe trois mots. Ce soir, regardez Josiane tenter de prononcer «chanson» et ressortir avec la permanente trempée alors que le plateau comme le public sont écroulés de rire! La séquence promet déjà d'être culte.

Une 3e manche à l'extérieur

Enfin – et c'est ce qui fait aussi le côté original du jeu – l'équipe qui remporte les deux premières manches en studio, à Lausanne, participe à une troisième qui se déroule cette fois en extérieur un peu à la manière de «La carte aux trésors». Un de ses membres est amené dans une commune «secrète» du canton concurrent. À distance depuis le plateau, ses coéquipiers l'aident à résoudre des énigmes qui lui permettront de retrouver le trophée de l'émission.

L'idée d'un jeu sur La Télé germait depuis longtemps dans la tête de Philippe Rufener, le directeur des programmes. «Notre chaîne a toujours été axée actualités, explique-t-il. L'arrivée de Stefane Guerreiro, qui rêvait de présenter un jeu, a été le déclic.» Après deux ans de travail, le producteur de «C'est comment chez vous?» peut être fier. Malin, il a réussi à jouer avec les contraintes qu'imposent la concession Vaud-Fribourg. Les téléspectateurs peuvent tester les connaissances qu'ils ont de leur canton tout en s'ouvrant davantage au canton voisin. Et surtout passer un bon moment de divertissement. De toute façon, on ne dira jamais non à de la saucisse aux choux et à une meringue.

Laurent Flückiger

«C'est comment chez vous?», sur La Télé tous les mercredis à 18h15 (puis toutes les heures) dès le 8 janvier 2020.