Dan Aykroyd a écrit une préquelle à «S.O.S. Fantômes» qu'il espère transformer en série télévisée. L'action se passerait au lycée, lorsque les chasseurs de fantômes se rencontrent. Idéalement, cette adaptation se ferait avec Jason Reitman (le fils d'Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers «Ghostbusters»), qui travaille en ce moment sur le nouvel volet de la saga. «J'ai écrit «Ghostbusters High», où ils se rencontrent dans le New Jersey en 1969, et on aimerait en faire une bonne production ou un pilote dans les cinq prochaines années», a déclaré Dan Aykroyd à «The Canadian Press».

«C'est sur le bureau de Jason Reitman, mais on est à des années de le faire. Mais c'est une bonne petite idée. Imaginez: caster les personnages à leur adolescence! Mais on a autre chose après le film avec Reitman. On a encore un ou deux concepts pour «S.O.S. Fantômes», puis on parlera de faire une préquelle, qui sera parfaite après tout ce que nous avons fait jusque-là», ajoute-t-il.

Une nouvelle génération

Et à propos du prochain «S.O.S. Fantômes», l'acteur a donné des nouvelles encourageantes. «Jason a écrit un très beau script, et je ne peux pas trop en dire, mais ça va se faire. Avec un peu de chance, vous verrez des visages familiers. Ce sera si différent des premiers. C'est une nouvelle génération, et une nouvelle direction tellement chaleureuse, mais effrayante, quand on se penche sur certains des problèmes abordés», explique-t-il. (Le Matin)