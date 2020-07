Sarah Jessica Parker fait équipe avec les producteurs de «Love Island» pour développer une émission de dating pour Lifetime. Selon «Deadline», la star de «Sex and the City» travaille avec ITV Entertainment, qui produit la version américaine de l'émission britannique, afin de créer «Swipe Swap», une émission de dating présentée comme une «expérience sociale».

Selon la publication, l'émission suivra deux célibataires qui échangent leurs vies, vivant chacun dans la maison de l'autre, visitant leurs bars et restaurants favoris, et rencontrant leurs amis et leur famille, afin de voir s'ils sont compatibles.

Une pièce à Broadway avec son mari

Sarah Jessica Parker n'apparaîtra pas à l'écran, mais produira l'émission par sa firme Pretty Mathes, aux côtés d'Adam Sher, Jordana Hochman et Karen Kunkel Young, d'ITV Entertainment, ainsi que Mioshi Hill et Genna McCarthy de Lifetime.

Avant le confinement, Sarah Jessica Parker devait être la star d'un revival de «Plaza Suite», de Neil Simon, à Broadway avec son mari Matthew Broderick. La pièce devait débuter en mars, mais a été repoussée à mars 2021.

Cover Media