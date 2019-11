En avril 2018, Netflix avait discrètement annoncé qu'une série documentaire sur l'affaire Grégory Villemin était en préparation. Un an et demi plus tard, surprise, la bande-annonce a été dévoilée. On apprend du même coup sa date de diffusion: le 20 novembre prochain.

Pour rappel, le petit Grégory, 4 ans, a été retrouvé mort dans la Vologne, dans l’est de la France, le 16 octobre 1984. La découverte de son corps avait déclenché la plus retentissante affaire judiciaire française, et une enquête chaotique, largement relayée dans la presse. En 2017 encore, elle a connu de nouveaux rebondissements avec le suicide du controversé juge Lambert et la nouvelle mise en examen de Muriel Bolle. Plus de trente ans après, cette tragédie n'a toujours pas été résolue.

Un drone abattu durant le tournage

La série-documentaire «Grégory» mêlera documents d'archives et témoignages sur l'historique de cette affaire. Composée de cinq épisodes d'une heure chacun, elle est produite par Elodie Polo Ackermann (Lagardère Studios) et le scénariste et réalisateur Gilles Marchand («Harry, un ami qui vous veut du bien»).

En juillet 2018, Netflix avait utilisé un drone pour filmer l'ancienne maison de Jean-Marie et Christine Villemin, les parents de Grégory. L'appareil avait été alors abattu par le nouvel occupant des lieux, rappelle «Télé-Loisirs».

