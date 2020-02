Fox et NBCUniversal veulent racheter des plateformes de streaming

Les groupes de médias Fox et NBCUniversal cherchent chacun à acquérir une plateforme de streaming vidéo gratuite, selon des informations publiées par le «Wall Street Journal» (WSJ) vendredi. Fox serait prêt à débourser 500 millions de dollars pour acquérir la plateforme de streaming gratuite Tubi. L'entreprise californienne, qui diffuse des contenus de quelque 250 partenaires, dont Warner Bros., Paramount et Lionsgate, aux États-Unis, au Canada et en Australie, a déclaré avoir atteint les 25 millions d'utilisateurs actifs mensuels en décembre. NBCUniversal, filiale de l'opérateur américain Comcast, prépare ainsi la mise en service en avril 2020 de Peacock, une plateforme de streaming qui sera disponible gratuitement pour les abonnés de la chaîne, et sans doute payante pour les autres. D'après le WSJ, NBCUniversal serait engagée dans des «discussions avancées» pour racheter Vudu au géant de la distribution Walmart.

Vudu propose des films et des émissions à la vente ou à la location en ligne, ainsi qu'une plateforme de streaming gratuite, financée par la publicité, depuis 2016.