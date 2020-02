Le travail d'équipe est toujours efficace. Shakira et J. Lo ont préparé un show dansant et très divertissant pour la mi-temps du Super Bowl, dimanche à Miami. Après deux représentations un peu molles de Maroon 5 (2019) et de Justin Timberlake (2018), les deux chanteuses ont placé la barre haute. Très haute.

Shakira a lancé les festivités avec un concentré de tubes: «She Wolf», «Whenever Wherever», «Ojos Asi» ou encore «Empire». Pour ce dernier, elle a attrapé une guitare pour montrer ses talents de musicienne. Plus tard, elle a aussi joué de la batterie. Inutile de préciser que, derrière elle, les danseurs étaient tous synchro et très sensuels.

Les références à la culture latine n'ont font que de se multiplier au fil des chansons, mais le Web a préféré retenir un autre moment. Tournée vers une caméra, Shakira a tiré la langue et a poussé un drôle de cri qui n’a pas manqué de faire rire les internautes. Le buzz est créé. Avant de laisser sa place, la Colombienne a repris le morceau de Cardi B «I like it» avec le Portoricain Bad Bunny et a disparu sur «Hips Don't Lie».

Quand J. Lo a débarqué sur le sol du stade du Hard Rock Stadium de Miami, le public est prêt à se défouler. La bomba latina n'a pas déçu. On a compté trois changements de costumes et 8 titres. De «Waiting For Tonight» à «On The Floor», l'artiste de 50 ans a enchaîné les chorégraphies. On l'a même vue, plus sexy que jamais, faire du pole dance. Un clin d’œil à son film «Queens».

La fille de J. Lo sur scène

La meilleure nouvelle du show? Pitbull n'a pas été invité. Elle a préféré J Balvin pour l'accompagner sur le hit «Mi Gente». Surprise à 11 minutes 50! La fille de 11 ans de Jennifer Lopez, Emme, a interprété un mash-up de «Let's Get Loud» et «Born in the USA» de Bruce Springsteen. J. Lo est arrivée avec une cape aux couleurs des Etats-Unis et de Porto Rico, son lieu d'origine, avant de terminer la performance en compagnie de Shakira. «Waka Waka» a clôturé le show de manière magistrale sur des feux d'artifice.

Si lors de l'ensemble de la performance, les deux artistes n'ont pas tout le temps chanté en live, ce n'est pas ce que l'on a retenu. Elles ont fait honneur à leurs origines ainsi qu'aux Etats-Unis avec un spectacle qui, par son énergie, va marquer l'histoire des mi-temps du Super Bowl. Le seul bémol? Quinze minutes, c'était beaucoup trop court!

