Voir Shy'm être engagée dans la saison 10 de la série «Profilage» était déjà une surprise. La découvrir nue jeudi soir sur TF1 en était une autre. Pour ses débuts d'actrice, la chanteuse a dû donner de sa personne dans l'épisode 4: elle s'est retrouvée totalement nue, recouverte de sang au coeur d'une forêt.

«J'ai eu le droit de refuser, mais je me suis dit que je devais être au service de l'histoire, de mon personnage, au service de l'esthétique visuelle», avait confié il y a un mois Shy'm à «Télé-Loisirs».

Cache-sexe et cache-tétons

Elle a donc accepté. Mais, en réalité, elle n'étais pas complètement nue. «Je portais un cache-sexe et des cache-tétons, révèle-t-elle. Mais quand même je me suis retrouvée en petite tenue au milieu d’une équipe technique, en extérieur alors qu'il fait très froid... et on voyait quasiment toute mon anatomie. Et au final, une fois sortie de ma loge, il y a eu ce moment où j'ai oublié ma pudeur et ma timidité après avoir entendu le mot «Action!». J'ai oublié que j'étais nue, je me suis oubliée. J'étais Elisa Bergman, au service de la série et j'ai fait confiance à mon réalisateur.»

La diffusion est désormais suspendue ???? Merci pour tous vos messages !!!! On est (???????? ????????????????!!!!!!!!) beaucoup trop heureux de vos retours. On se retrouve à la sortie de ce confinement... #???????????????????????????????????? #????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/oP5PF7k9zD — Shy'm (@shymofficiel) March 26, 2020

Malheureusement, cet épisode sera le dernier pour Shy'm. Du moins pour l'instant. TF1 a fait savoir que la saison 10 de «Profilage» se mettait sur pause pour une durée indéterminée. La case du jeudi soir sera occupée, dès le 2 avril, par les longs-métrages issus de la trilogie «La Septième Compagnie». Une autre façon de se mettre au garde-à-vous.

L. F.