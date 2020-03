«Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué! J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer», avait déclaré Georges-Alain Jones il y a deux semaines. L'ancien candidat de la saison 2 de «Star Academy», diffusée en 2002, avait alors provoqué un séisme.

L’ancienne directrice de l’émission Nathalie André et le participant de la toute première «Star Ac'» Jean-Pascal Lacoste l'avaient remis à sa place. Georges-Alain avait alors nuancé: «C’est juste le mot truqué qui est gênant en fait. Mais où est-ce qu’on situe la limite entre «truquer» et «orienter»? Chacun voit les choses comme il veut. Moi je trouve que le mot «truqué» est très violent.»

«Il s'est rétracté»

On connaît enfin la réaction d'Alexia Laroche Joubert, productrice historique de la «Star Academy» et directrice du château. Questionnée par «Le Parisien», elle aussi a nié en bloc les accusations de l’ancien candidat: «C’est complètement faux.» Elle a indiqué avoir écrit à Georges-Alain. «Je lui ai envoyé un texto pour qu'il m'explique. Il n'a apporté aucune preuve et s'est finalement rétracté. Moi, je n'ai rien compris à son histoire.»

