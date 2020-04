«Bonsoir, soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre, il est exactement 20h 53». Ce sont les mots de Nikos Aliagas pour officialiser le lancement de «Star Academy» en 2001. Si, à l'époque, vous n'aviez pas enregistré le tout premier prime sur une bonne vieille K7 vidéo, vous le redécouvrirez enfin sur YouTube. Et en 4/3. En effet, Endemol Shine, qui produisait l'émission, l'a mis en ligne ce mardi. Il y a deux heures et dix-huit minutes de prime time, sans pub. Et on prend un sacré coup de vieux!

Nikos n'a que 31 ans et vient de rejoindre TF1. Quant au parrain de l'émission, c'est une «grande star» qu'on n'avait alors plus vu à la TV depuis deux ans: un Florent Pagny peroxydé chaussé de lunettes carrées au verres bleus.

Les mensurations de Jenifer

Les candidats? Ils étaient 100 000 au départ. Et on ne s'en souvient peut-être pas: ce soir-là il y a encore 50 derniers finalistes parmi lesquels seront choisis les 16 participants de l'émission. On redécouvre les candidats les plus emblématiques: Jean-Pascal, Mario Barravecchia, Olivia Ruiz et surtout Jenifer. Le saviez-vous? Lors du premier prime, la future gagnante a été la dernière sélectionnée!

Dans la vidéo de présentation de Jenifer, qui avait alors 18 ans, on apprend notamment ses mensurations (90C). Sur le plateau, la jeune femme fait une révélation: elle a horreur de ses pieds «parce qu'ils sont moches», dit-elle. «Mais vous n'avez pas de complexe sur sa voix», lui lance Nikos, qui lui demande de chanter «Respect» d'Aretha Franklin. La pauvre a du mal avec les paroles. «C'est en direct et c'est du show, et le show s'improvise», se rattrape le présentateur.

La naïveté charmante

Le charme du direct. Disons-le: la fin de ce premier prime est un peu du n'importe quoi. Nikos invite les 16 sélectionnés à saluer leurs proches avant de partir au château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). C'est la débandade. Tous se dirigent vers les gradins, alors que le présentateur, un peu paniqué, insiste pour qu'ils restent sur le plateau. Les caméras ne savent plus où filmer. Les candidats se font tirer brusquement par le bras. L'heure tourne. Ils quittent enfin la salle, impressionnés, le sourire gêné.

C'est naïf, loin des calculs de ceux qui, plus tard, se sont fait réguliers des émissions de télé-réalité. On peine à imaginer qu'au début du XXIe siècle, c'était ça la «télé-poubelle».

Laurent Flückiger