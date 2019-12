Après avoir fêté ses 10 ans en 2019, La Télé innove en 2020: elle lancera son premier jeu télévisé le 8 janvier. «C'est comment chez vous?» mettra aux prises une équipe vaudoise et une équipe fribourgeoise dans un duel de questions et de défis portant sur la culture des deux cantons. Celle qui remporte le plus de points se retrouve propulsée en territoire ennemi – à savoir une commune du canton concurrent – et doit résoudre plusieurs énigmes pour retrouver le trophée de l'émission.

On a assisté, vendredi, à l'enregistrement des deux premiers numéros et on peut d'ores et déjà vous le dire: «C'est comment chez vous?» nous instruit autant qu'il nous divertit et une séquence, hilarante, appelée «Le défi impossible» est promise à devenir culte. En plus, à la présentation, Stefane Guerreiro sait mettre à l'aise les candidats tout comme les taquiner gentiment. Bref, il assure. On vous en dira plus début janvier.

Envie de participer?

Le teaser de l'émission

Pour participer, il suffit de rassembler 6 candidats et de compléter le formulaire sur cestcommentchezvous.latele.ch. Les enregistrements se déroulent le vendredi après-midi.

Pour regarder «C'est comment chez vous?», c'est sur La Télé tous les mercredis à 18h15 (puis toutes les heures) dès le 8 janvier 2020.

Laurent Flückiger