Presque deux ans. C'est ce qu'il aura fallu attendre pour voir enfin la saison 3 de «The Crown». Si la saison 2 était sortie le 8 décembre 2017, la nouvelle arrive le 17 novembre, comme le dévoile Netflix dans une courte vidéo.

On y découvre Olivia Colman portant la couronne. C'est elle qui remplace en effet Claire Foy dans le rôle de la reine Elisabeth II. Rappelons que les saisons 3 et 4 de «The Crown», tournées consécutivement, se dérouleront vingt ans plus tard. L’intégralité du casting de «The Crown» a donc été remplacé: aux côtés de l'actrice oscarisée pour son rôle de la reine Anne dans «La Favorite», Philip est interprété par Tobias Menzies («Game of Thrones»), Helena Bonham Carter prête ses traits à la princesse Margaret, tandis que Ben Daniels porte l'appareil photo de Matthew Goode, alias Lord Snowdon.

Camilla et Diana

La saison 3 introduira le personnage de Camilla Shand, plus connue aujourd’hui sous le nom de Camilla Parker Bowles. La femme du prince Charles sera jouée par Emerald Fennell. Lui sera tenu par Josh O’Connor. La jeune actrice Emma Corrin incarnera la princesse Diana. Mais il faudra attendre la saison 4 pour la découvrir. Tout comme Margaret Thatcher, le Premier Ministre du Royaume-Uni pendant onze ans, qui sera joué par... Gillian Anderson!