Après Claire Foy (saisons 1 et 2) et Olivia Colman (saisons 3 et 4), c'est Imelda Staunton qui portera la couronne d'Elizabeth II dans la saison 5 de «The Crown» sur Netflix. L'actrice de 64 ans est notamment connue pour avoir joué Dolores Ombrage dans les films «Harry Potter». Mais on peine à se réjouir, car dans «The Guardian», le créateur de la série, Peter Morgan, a fait une terrible révélation: la saison 5 sera la dernière.

Six saisons étaient prévu initialement mais Morgan pense qu'il est temps de dire stop. «Maintenant que nous avons commencé à travailler sur les histoires de la saison 5, il est devenu clair pour moi que c'est le moment et l'endroit parfait pour s'arrêter. Je remercie Netflix et Sony de m'avoir soutenu dans cette décision.»

Pas de «Megxit»?

«The Crown» est regardée dans plus de 73 millions de foyers à travers le monde. Mais, bien que la série été acclamée par la critique, une partie du buzz qu'elle avait bénéficié lors des deux premières années semble avoir diminué.

La saison 3 couvre la période entre 1964 et 1977 tandis que la saison 4 est actuellement en production. Si Peter Morgan a précisé qu'Imelda Staunton emmènera «The Crown» dans le XXIe siècle, «The Crown» ne s'attaquera probablement pas aux problèmes contemporains rencontrés par la famille royale, comme le «Megxit» ou l'amitié du prince Andrew avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Laurent Flückiger