Le tournage du remake français de la série américaine «This Is Us» est sur le point de débuter, le 27 janvier, pour trois mois à Paris et à La Rochelle. «Je te promets » est une production Authentic Prod («Le temps est assassin») avec TF1 et la saison 1 comportera 12 épisodes.

Si elle s'appuie sur le même concept de destins croisés du carton de NBC, cette version prendra quelques libertés, comme le démontre le pitch:

«La vie d’une famille dont les trois enfants naissent le soir de l’avènement au pouvoir de François Mitterrand. Trente-sept ans plus tard, chacun s’apprête à changer le cours de son destin. Paul et sa femme Florence attendent avec impatience la naissance de leurs triplés. De leur côté, Mathis, un trader comblé vient de retrouver son père biologique mais hésite à le rencontrer; Maud, une jeune femme en surpoids, n’arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie et Michaël, footballeur d’un gros club de Ligue 1 voit sa carrière stoppée après un incident malheureux...»

Pas de vieillissement des personnages

Mathis, Maud et Michaël, les triplés de «Je te promets», seront joués respectivement par Narcisse Mame («Burn Out»), Marilou Berry («Joséphine») et Guillaume Labbé («Plan cœur»). Au contraire de «This Is Us», la version française ne vieillira pas ses acteurs. Ainsi, les parents Florence et Paul seront joués par Camille Lou («Le bazar de la charité») et Hugo Becker («Jusqu'ici tout va bien») dans les années 1980-1990. De nos jours, ce sera la comédienne Nathalie Roussel aux côtés de Bruno Sanchez («Catherine et Liliane»).

L'absence de Jenifer

Longtemps pressentie à l'affiche de la série, Jenifer n'y figure finalement pas. Interrogée par le site Purecharts, elle a confirmé qu'elle avait bien été envisagée pour tenir l'un des rôles principaux de «Je te promets», celui de Florence. Elle a même eu entre les mains les deux premiers scénarios. Elle a expliqué avoir renoncé parce qu'elle a de nombreux projets et souhaite prendre un peu de temps pour elle, pour ses enfants et pour son mari.

Raconter la société française

Pour la directrice de la fiction de TF1, Anne Viau, adapter «This Is Us» était une évidence, comme elle l'a expliqué à allociné.fr: «This Is Us» est une série profondément américaine, qui parle de la société et de la pop-culture américaines. J'ai le sentiment qu'avec ce concept et cette famille on va pouvoir raconter la société française de ces trente, quarante dernières années, de l'élection de François Mitterrand, des années SIDA, du chômage, de la guerre d'Algérie, mais aussi de «Goldorak», d'«Hélène et les garçons»... Je suis convaincue que c'est une très bonne série française qu'on est en train de faire.»

Laurent Flückiger