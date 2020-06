Les fans de Brooke et de Ridge peuvent souffler. «Top Models» reprend son tournage ce mercredi 17 juin. C'est même la première série scénarisée à retourner en studio sur le sol américain, trois mois après le confinement imposé à Hollywood. Sur la RTS, le dernier épisode a été diffusé le vendredi 1er mai.

Pour autant, cela ne se fera pas sans des ajustements qui auront un impact sur le scénario. Les journées de travail seront réduites, comme le nombre de personnes sur un plateau. «La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont de la plus haute importance pour nous, confie un représentant de «Top Models» à «TVLine». Nous suivrons tous les protocoles établis par l'État, la ville et les différents syndicats.»

Bill avec un masque

Katherine Kelly Lang et Don Diamont ont partagé la nouvelle Sur Instagram. Ce dernier, qui joue Bill Spencer, a publié une photo où on devine son sourire – il porte un masque – alors qu'il désigne une pancarte lui souhaitant la bienvenue pour une journée de pré-production. «C'est parti! Toutes les mesures possibles de protection sont mises en place», annonce-t-il.

Ces nouveaux épisodes pourraient être diffusés à la télévision américaine dès le début de l'été, et donc pas avant l'automne en Suisse. A noter que la RTS a encore une réserve de 56 épisodes mais il y manque toujours le doublage français.

L. F.