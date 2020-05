François Viot a quitté «Touche pas à mon poste» en octobre dernier, après un bref retour d'un mois, et il semble en avoir gros sur la patate. L'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna est revenu sur cette expérience et il en veut à l'animateur.

«Le challenge de la rentrée me semblait très excitant mais les promesses n’ont pas vraiment été tenues, probablement des deux côtés. La promesse de Cyril était de me faire faire des analyses médias, de donner des audiences, etc... Et dès la première, je me suis retrouvé déguisé en Britney Spears et à prendre du chocolat dans la gueule. J'ai moyennement aimé», dévoile-t-il au podcast «Focus Écrans».

«C'est de l'humiliation»

Il avoue s'être senti «très mal à l'aise» et l'avoir dit directement à Cyril Hanouna. «Je n’étais pas là pour ça. J’aime bien la déconnade et je n'étais pas le dernier à me déguiser par le passé. Mais là, je trouve que c’est de l’humiliation et j’ai passé l’âge de faire le pot de fleurs. Je gagne ma vie correctement par ailleurs.»

Le journaliste estime que la version actuelle de l'émission pendant la période de confinement est une caricature d'un show qui dépend trop de son animateur. «À trop reposer sur lui, on finit par lasser un jour. Je lui souhaite vraiment de se renouveler et surtout de bien s’entourer.»

Cover Media & LeMatin.ch