Tyler Butler-Figueroa est venu tenter sa chance à «America's Got Talent» cette année. Avant d'interpréter un morceau au violon, il explique qu'il a commencé la musique car il n'en pouvait plus d'être harcelé à l'école. Cette bulle musicale le rendait heureux. Mais pourquoi était-il persécuté?

L'enfant de 11 ans raconte avoir été diagnostiqué d'une leucémie alors qu'il n'était âgé que de 4 ans. «Perdre mes cheveux a été un moment très difficile», a-t-il expliqué. Aujourd'hui, en réémission depuis 3 ans, il a enfin la force de revenir sur ce qu'il a vécu.

Un beau Golden Buzzer

«Ils se moquaient de moi car j'étais différent. Ils lançaient des rumeurs et disaient que mon cancer était contagieux. Ils gardaient tous leurs distances avec moi», confie-t-il. Sa maman ajoute que son violon a changé sa vie: «J'ai retrouvé mon fils.»

Tyler a ensuite joué le morceau «Stronger (What Doesn't Kill You)» de Kelly Clarkson. Une performance applaudie par tous les coachs et le public. Simon Cowell lui a alors dit: «J'aimerais dire quelque chose à tes harceleurs», avant d'appuyer sur le Golden Buzzer et de l'envoyer directement en finale. «Ton histoire et ton message m'ont touché», a-t-il conclu.

Larmes aux yeux garantis! Surtout lorsque le petit garçon explique être fier de lui après sa chanson. (Le Matin)