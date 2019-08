En septembre 2001, un ancien militaire du nom de Charles Ingram, gagne le jackpot sous les yeux de son épouse, Diana, en répondant correctement à la dernière question de la version anglaise de «Qui veut gagner des millions?». Depuis le couple est devenu célèbre... pour avoir, en réalité, triché! Caché dans le public, un complice – un universitaire – toussait pour indiquer les bonnes réponses. C'est ce qu'a découvert la production, alors que l'émission était en attente de diffusion.

L'apparition de Charles Ingram n'a jamais été diffusée et le militaire n'a jamais touché son gain. L'affaire s'est terminée sur un procès très médiatique, où tous les trois ont été déclarés coupables de tromperie.

Du théâtre à la TV

D'après «Variety», la chaîne britannique ITV et l'américaine AMC s'associent pour produire une minisérie de trois épisodes sur le scandale. Le scénariste James Graham en avait fait une pièce de théâtre et c'est lui qui va l'adapter pour la télé avec les producteurs de «The Crown», Left Bank Pictures. La réalisation a été confiée à Stephen Frears, connu pour «Les Liaisons Dangereuses», «Héros malgré lui» ou encore «The Queen».

Côté distribution, Charles et Diana seront incarnés par Matthew MacFadyen (aperçu dans le «Robin des Bois» de Ridley Scott ) et Sian Clifford («Fleabag»). L'animateur du jeu, Chris Tarrant, sera joué par Michael Sheen («Good Omens», «Masters of Sex»). D'après «Variety», la série est actuellement en tournage à Londres et pourrait être diffusée en 2020.