«Tu es tout ce que j'aime dans la musique.», déclare Amel Bent à la fin de la prestation de Nayana. L'adolescente de Sottens (VD) a tout simplement émerveillé le plateau de «The Voice Kids» avec son interprétation groovy et jazzy de «Killing me softly» des Fugees. Elle a d'ailleurs réussi à retourner les quatre fauteuils rouges.

Née d'une maman thaïlandaise et d'un papa suisse, elle a grandi entre les 2 pays. À 11 ans, elle commence à chanter dans des restaurants en Thaïlande et se découvre une véritable passion. Elle rentre en Suisse il y a deux ans et tente l'aventure de «Kids Voice Tour», diffusée sur la RTS, qu'elle remporte. Au final, on comprend mieux pourquoi son audition à l'aveugle est une telle réussite!

«Tu te baladais. Les mélodies, elles montaient et elles descendaient. Je me suis régalé!», confie Soprano, alors que Patrick Fiori tente de la convaincre en lui expliquant qu'il connaît sa voix et qu'il souhaite lui ouvrir son cœur pour l'accompagner un peu plus loin.

Jenifer parle peu, mais la touche

Nayana, qui est aussi douée en dessin, a annoncé lors de sa décision qu'elle avait reproduit le portrait de son futur coach sur un papier, mais entre-temps elle a changé d'avis. «C'est moi, s'exclame Amel Bent en découvrant l'illustration, c'est horrible ce que vous me faites vivre.»

Finalement, son choix s'est porté sur Jenifer! «Je suis tellement fière», conclut la coach.

Fabio Dell'Anna