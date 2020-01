Pour les premières auditions à l'aveugle, «The Voice» mise sur l'émotion. Un teaser posté sur les réseaux sociaux fait un carton. En même pas 24 heures, la vidéo du Vaudois Antony Cornu, alias Antony Trice, comptait plus d'un million de vues. Et c'est amplement mérité.

Le Grandsonnois de 24 ans explique devant ses parents émus avoir pris goût à la musique en apprenant à jouer avec la guitare de sa sœur. «Je viens surtout pour sa mémoire. C'est pour elle que je chante. Quand elle est partie, elle nous a laissés tous en détresse, mais elle m'a aussi laissé sa musique», confie-t-il. Le drame dont il parle s'est déroulé en 2008, Emmanuelle, 16 ans, et son compagnon avaient perdu la vie sur la route qui descend de Peney à Essert-sous-Champvent.

Devant son micro, guitare à la main et casquette avec une marguerite imprimée, il interprète avec toutes ses tripes le titre «Casting» de Christophe Maé. Une voix franche, un peu éraillée qui file les frissons. «Mesdames, Messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois», chante-t-il en provoquant le premier buzzer de Marc Lavoine. Plus le morceau avance et plus l'émotion est intense. A la fin, c'est un sans faute. Tous les coachs se retournent et on retrouve un Antony heureux et bouleversé. On lui souhaite que ça dure...

Pour voir la totalité de son passage, rendez-vous sur TF1 à 21h05 le samedi 18 janvier.

FDA