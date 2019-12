L'édition 2019 de «La France a un incroyable talent» a consacré deux candidats: Capucine et Eliot. La Belge de 20 ans est une ventriloque qui se produit sous le nom Le Cas Pucine avec une grenouille appelée Eliot.

La paire s'est d'abord fait connaître sur Youtube avant de monter sur les scènes d’humour belges et d’exploser sur le plateau de M6. Mardi soir, Eliot et Capucine ont interprété une chanson de Cœur de Pirate «Et il m’aime encore». «Quelle merveille. Comment arrives-tu à avoir des notes justes en ventriloquie?» s'est étonnée Marianne James.

Pas de chance pour la libelulle de la FeVi

Le Cas Pucine a ainsi su séduire les téléspectateurs de voter pour elle et a remporté la somme de 100 000 euros. Les autres finalistes étaient Valentin Reinehr, jeune humoriste bègue de 26 ans qui avait ému les téléspectateurs et le jury, les quatre jeunes danseuses de Booboo Beproud, le duo Yoherlandy et Rahmane, les contorsionnistes Troy et Ess, la troupe de danse The Revolutionnary et le «poétologue» Louÿs de Belleville. Tous ces candidats «golden buzzés» étaient opposés au duo Dirabi, aux deux acrobates The Owl and the pussycat, à la jeune chanteuse Marilou, à l'acrobate Tiago Eusebio, au chanteur Damien Kaym mais aussi à la Vaudoise Emi Vauthey.

Finaliste pour la deuxième fois, la libellule de la Fête des Vignerons n'a pas réussi à convaincre les votants avec son numéro dans un cube suspendu au plafond du studio.

L. F.