Quand un gag ne tourne pas tout à fait comme prévu. C'est ce qu'a vécu un père de famille, à Los Angeles, lorsqu'il a voulu faire une farce à sa fillette.

L'idée? Lui offrir un faux cadeau de Noël, afin de voir de quelle manière l'enfant va réagir à la vue du «pire cadeau de tous les temps».

Ce coquin de papa a donc offert à la petite une banane emballée dans un papier-cadeau. Mais l'enfant, bien loin de ne pas être contente, a réagi de manière inattendue.

Et c'est bien le père de famille qui a été «piégé» par la formidable bonne humeur de la petite fille. Au point que cette vidéo fait actuellement le tour du monde.



L.S.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction ???? pic.twitter.com/44cJytI83m