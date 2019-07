Tom Holland verrait bien Spider-Man devenir gay. Bien que le personnage de Peter Parker ait toujours été un jeune homme blanc et hétérosexuel, dans le film d’animation «Spider-Man: Into the Spider-Verse» sorti, l’année dernière, un des Spider-Man était un adolescent hispanique noir, Miles Morales.

Dans une interview avec le journal britannique The Sunday Times, Tom Holland, qui joue actuellement le super-héro dans les films Marvel a déclaré que «bien sûr», il pouvait imaginer le personnage comme étant gay, à l'avenir.

«Le monde est complexe»

Cependant, il a affirmé que c’était aux scénaristes et aux producteurs de prendre la décision, ajoutant : «Je ne peux pas parler de l’avenir du personnage parce que, honnêtement, je ne le connais pas, et il n'est pas entre mes mains. Mais j'en sais beaucoup plus sur l’avenir de Marvel, et ils vont représenter un grand nombre de personnes différentes au cours des prochaines années.»

Il a poursuivi : «Le monde est complexe, il n'y a pas que des hommes blancs. Ces films doivent représenter plus d'un type de personne.»

Donner de l'espoir

La star de 23 ans est également venue en aide à la communauté LGBTQ à sa manière, sa prestation en play-back d'«Umbrella», dans l'émission américaine «Lip Sync Battle», alors qu'il s'était déguisé en Rihanna, ayant redonné confiance à un jeune enfant transgenre.

«J'ai rencontré une dame du Texas qui avait un jeune garçon dans son école qui aimait porter des vêtements de femme, a-t-il expliqué. Il était victime de harcèlement. Puis je me suis habillée en Rihanna et elle m'a dit que ce garçon avait beaucoup plus confiance en lui parce qu'il avait vu Spider-Man le faire. C'était vraiment touchant. Moi, en train de faire une chorégraphie, ça a aidé quelqu'un.»

«Spider-Man: Far From Home» est actuellement dans les salles romandes.

(Le Matin)