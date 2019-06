Un triste et choquant épisode a eu lieu vendredi 21 juin au Royal Ascot. Alors que la reine applaudissait ses deux chevaux, une bagarre impliquant dix hommes a éclaté un peu plus loin.

Plusieurs vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux et montrent une scène très violente. On peut y voir des coups de poing, des coups de pied, des femmes jetées à terre et beaucoup de cris.

La dispute, qui a eu lieu à l'intérieur de l'enceinte de Windsor, aurait été déclenchée par deux hommes (certainement ivres) qui se sont d'abord bousculés, avant que cela ne dégénère. «J''étais choqué. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Vous ne vous attendez pas à voir cela à Ascot», explique un témoin au journal «Independent».

Un jeune footballeur suspendu

Reece Miller, un jeune joueur du club de football de Watford, a d'ailleurs été reconnu dans la vidéo. Il porte un costume à rayures fines et des lunettes de soleil. Âgée de 18 ans, le sportif a été suspendu de son équipe. «Nous traitons cette affaire avec le plus grand sérieux», a déclaré un porte-parole de Watford. «Le club ne tolérera aucun comportement qui ternirait son image et une enquête disciplinaire complète est en cours.»

«Avec plus de 65 000 personnes présentes, il est malheureusement difficile de régler toujours tous les problèmes», se justifie la personne responsable de la communication de l'événement.

Quant à la police, elle a déclaré avoir arrêté 26 personnes pour atteinte à l'ordre public et pour infraction aux règles de conduite lors de ces cinq jours. (Le Matin)