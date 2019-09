Une tapisserie monumentale de 87 mètres de long, célébrant la série Game of Thrones et inspirée de la tapisserie de Bayeux, est exposée depuis vendredi dans cette ville de l'ouest de la France, a constaté un journaliste de l'AFP.

Conserver «un héritage»

Exposée à Bayeux, cette tapisserie moderne relate les quelque 70 heures et huit saisons de la série culte américaine, lancée en 2011: une pièce épique qui déroule un récit partant de Winterfell, fief de la maison Stark, aux Iron Islands dirigées par la maison Greyjoy.

La tapisserie a été créée à l'initiative de l'office de tourisme d'Irlande qui voulait conserver «un héritage» après la fin de la série. Elle a été confectionnée en lin par une trentaine de brodeuses des musées nationaux d'Irlande, a indiqué Monica MacLaverty, directrice Europe du Sud à l'office national Tourism Ireland, lors d'une présentation à la presse.

Chef d'oeuvre du Moyen-Âge relatant l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la tapisserie de Bayeux est un symbole quasi millénaire des relations longtemps belliqueuses entre l'Angleterre et le continent.

Ce joyau médiéval raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant (1027 ou 1028-1087), en 58 scènes et sur près de 70 mètres de long et 50 centimètres de haut.

A l'image de la série, le travail sur la tapisserie de «GOT» était un secret bien gardé: les brodeuses ont dû signer des clauses de confidentialité.

