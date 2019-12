Les images sont époustouflantes. On peut y voir Roberta Mancino, Miles Daisher, Scotty Bob, Andy Farrington et Mike Swanson évoluer en wingsuit au-dessus du canton de Vaud.

L'équipe du Red Bull Air Force a enregistré de magnifiques images à la verticale de Villars-Bretaye et de Bex, notamment. On retient son souffle en découvrant cette région splendide sous cet angle. Et non sans une prise de risque conséquente, notamment lorsque nos gaillards longent les montagnes ou survolent le relief à quelques mètres à peine. Effet garanti.



L.S.