Quelques caractéristiques

La Xbox Series X est annoncée avec les caractéristiques suivantes.



- Des jeux qui tourneront en 4K à 60 images par seconde avec la possibilité de monter à 120 images par seconde selon les cas.



- Le «Ray Tracing», soit une gestion plus réaliste de la lumière.



- Une puissance brute quatre fois supérieure à celle de l'actuelle Xbox One X.



- Le stockage des données sera assurée sur des disques dur SSD dernière génération. C'est l'assurance d'une diminution drastiques des temps de chargement.



- La rétrocompatibilité des jeux et des accessoires Xbox.