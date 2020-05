Tchô! Titeuf, le célèbre écolier à la mèche blonde reviendra pour un 17e tome en 2021, a annoncé Zep, son créateur, sur Europe 1. «Il y a un nouveau Titeuf, oui. Je travaille dessus, il sortira l'année prochaine», a-t-il dévoilé mercredi 27 mai.

27 ans d'humour

Cela fait 27 ans que le Suisse Philippe Chappuis narre les aventures de cet écolier et de sa bande d'amis, évoquant par l'humour les angoisses et questionnements de la jeune génération. Et, en presque trois décennies, le succès ne s'est pas démenti : depuis «Dieu, le Sexe et les Bretelles» jusqu'à «Petite Poésie des Saisons», sorti en 2019, les tirages de Titeuf dépassent le million d'exemplaires.

Le personnage a eu son propre magazine, «Tchô», a pris vie sous la forme d'un dessin animé, de jeux vidéos, d'un film. Un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, le 238817 a même été nommé Titeuf en hommage au héros de la bande-dessinée.

Preuve en est que Titeuf n'a pas fini d'être aux côtés de la jeune génération.

Cover Media & LeMatin.ch