Il fait résonner sa voix avec plus de puissance que jamais, mais ne crie pas victoire pour autant. Marc Vermot, chauffeur de taxi à Neuchâtel et chanteur du groupe Backwater revit depuis qu'il a dit adieu à la cigarette. Cette décision, il l'a prise le 4 novembre, en même temps que 424 autres Romands participants au programme «J'arrête de fumer» sur Facebook.

Après l'avoir suivi dans ses premiers jours de lutte contre l'addiction, nous l'avons retrouvé six mois plus tard, chantant à pleins poumons en studio pour l'enregistrement de son second album.

Serein, la mine rayonnante et avec quelques kilos en plus, c'est un artiste comblé mais conscient de sa fragilité qui nous a accueilli. Car même si l'envie de fumer se fait moins présente, la cigarette occupe encore toutes ses pensées. À ce stade, il reste prudent. Pour lui, le combat contre ses démons n'est pas encore tout à fait gagné.

(Le Matin)