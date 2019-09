Depuis qu’il est arrivé à Fribourg, Mark French n’a que rarement haussé le ton comme ce fut le cas à Zurich lorsqu'il a pris son temps-mort. Sans exubérance, le technicien canadien a toutefois fait part de sa colère à ses joueurs. Son équipe a certes perdu, mais il a au moins réussi à les réveiller…

Mark French, on ne vous a pas souvent vu aussi agacé durant un match.

Mais il y avait de quoi l’être, non? J’ai essayé de provoquer une réaction. Durant un temps-mort, on ne peut pas changer trop de choses d’un point de vue tactique. Les émotions doivent primer pour tenter d'inverser la dynamique. Car celle-ci était clairement mauvaise à ce moment.

Êtes-vous satisfait de la suite de la rencontre?

On pourrait essayer d’y voir du positif. Mais au final, nous nous sommes inclinés. Donc je ne peux pas m’en satisfaire. Nous avons toutefois montré un certain degré de compétitivité en deuxième moitié de match qui n'était pas là auparavant.

Comment expliquez-vous ce début de match raté?

Nous n’étions clairement pas prêts. Nous avons fait notre auto-critique dans le vestiaire et je ne suis pas là pour pointer du doigt les individualités. J’attends plus de certains joueurs et ils le savent.

Êtes-vous inquiet?

Je ne diras pas inquiet, mais cela ne me laisse évidemment pas froid. Je ne veux pas utiliser l’excuse des matches à l’extérieur. Car au bout du compte, nous ne nous sommes pas présentés de la bonne manière sur la glace, ce soir.

Pourquoi n’avoir pas modifié vos lignes dans le courant de la rencontre?

J’y ai songé durant le temps-mort. Mais juste après, nous marquons et connaissons notre meilleure phase. Je ne pensais pas judicieux de tout changer dès lors que nous étions à nouveau dans le match. Mais pour ne rien vous cacher, c’est un point sur lequel nous allons clairement nous pencher ces prochains jours.