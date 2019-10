En manque de conducteurs de locomotives, la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn n'arrive plus à assurer l'ensemble de l'horaire entre Brigue (VS) et Fiesch (VS). Tôt le matin et tard le soir, les voyageurs doivent s'en remettre aux cars postaux.

Le porte-parole de la Matterhorn Gotthard Bahn Jan Bärwalde a confirmé lundi à Keystone-ATS une information du Walliser Bote. Selon lui, quatre liaisons par jour sont concernées: deux le matin et deux le soir, aux heures creuses. Cette situation devrait durer jusqu'à mi-novembre.

Le manque de personnel découle avant tout d'absences non prévisibles et à court terme en raison de maladies et de résiliations de contrat. A cela s'ajoute un «goulet d'étranglement» au niveau du matériel roulant.

Pas un problème «structurel»

Il ne s'agit pas d'un problème «structurel», assure la compagnie. Huit nouveaux conducteurs sont actuellement en formation et les offres d'emploi ont du succès.

La Matterhorn Gotthard Bahn n'est pas la seule compagnie à faire face à une pénurie de personnel. Il manque en moyenne 30 conducteurs par jour aux CFF et à BLS. (ats/nxp)