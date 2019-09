Merci et encore merci !

Pourquoi rédiger un testament ? Nous avons tous notre idée des personnes à qui nous souhaitons transmettre certains objets et valeurs à notre mort. En établissant un testament, nous avons la certitude que cette idée deviendra réalité et que toutes les choses auxquelles nous tenons reviendront bien aux personnes et aux organisations qui nous sont chères.

L’existence d’un testament constitue également un grand soulagement pour les parents, les amis et autres héritiers potentiels. En mettant vos dernières volontés par écrit, vous aidez vos proches à agir exactement comme vous le souhaitez.

Soutien pour les personnes touchées par le cancer

À travers un legs à la Ligue contre le cancer, vous pouvez faire une bonne action bien au-delà du cercle de vos proches – par exemple offrir aux milliers de personnes qui souffrent d’un cancer en Suisse la chance de recouvrer la santé ou contribuer à ce que le cancer frappe de moins en moins souvent.

Votre soutien nous permet d’accélérer les progrès thérapeutiques, mais aussi de garantir aux patients, quel que soit leur âge, une prise en charge optimale sur le plan tant physique que psychique et spirituel.

Journée internationale du testament

La journée internationale du testament sera réalisée pour la 9ème fois en Suisse. Elle fut créée au Royaume-Uni et intégrée par MyHappyEnd en Suisse en 2011. Il s’agit principalement de rendre attentif la population sur le fait qu’il est possible de faire bénéficier des organisations à but non lucratif par une part d’héritage ou un legs.

La Ligue suisse contre le cancer soutient cette importante initiative de sensibilisation. Dans cet esprit, la Ligue suisse contre le cancer organise à partir de la fin d’octobre dans presque tous les cantons des soirées d’informations sur le thème « Décider soi-même - Planification successorale et mandat pour cause d’inaptitude ».

Nous profitons de cette journée pour dire un grand merci à toutes et tous qui ont soutenu la Ligue suisse contre le cancer par le biais de leurs dernières volontés.