Centenaire depuis le 20 octobre dernier, Louis Dauny «quittera ses fonctions après 74 ans et 11 mois au service de la commune», a confirmé ce week-end à l'AFP son fils Jean-Charles, lui aussi adjoint aux Grands-Chézeaux, en Haute-Vienne.

«C'est notre boussole», raconte pour sa part l'adjoint au maire André Hérault. «Une figure, la mémoire de la commune», ajoute la secrétaire de mairie Karine Fillaud. Aux Grands-Chézeaux, village de 246 habitants dans le centre de la France, il y aura un «avant» et un «après» les municipales 2020.

Élu pour la première fois en avril 1945, Louis Dauny a cumulé 13 mandats successifs. La même année, en 1945, il se mariait, avait son premier enfant et reprenait la filature de laine familiale, qui fermera en 1989. «Dans la vie, il faut savoir être raisonnable en tout», a déclaré M. Dauny. «Pour moi, comme pour les électeurs, il ne serait pas raisonnable de se représenter. Place aux jeunes!»

«Vision de l'avenir»

Louis Dauny se rendait régulièrement chez l'habitant, notamment auprès des personnes isolées «pour écouter les administrés», car «c'est souvent de là que partent les bonnes idées», dit-il. En décembre dernier, il distribuait encore les colis dans les maisons de retraite aux «anciens», plus jeunes que lui.

Son adjoint André Hérault dit avoir été séduit par «sa vision de l'avenir». «Là où les jeunes étaient parfois un peu tièdes, lui était toujours prêt à s'emballer sur les nouveaux projets», a-t-il dit.

L'arrivée de l'eau potable au village, le stade municipal inauguré par l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football Michel Hidalgo, ou encore l'installation d'un garage dont il s'était porté caution et qui emploie 25 personnes aujourd'hui: Louis Dauny a marqué les Grands-Chézeaux de sa foi en ces projets, et de sa bienveillance. «Une page de l'histoire communale se tourne. On est un peu désemparé», conclut M. Hérault. (afp/Le Matin)