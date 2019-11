Un délai de 100 jours a été accordé jeudi aux belligérants du conflit sud-soudanais - le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar - pour leur permettre de former un gouvernement d'union nationale et éviter que leur pays ne replonge dans un conflit à grande échelle.

Les parties «se sont accordées pour étendre la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre 2019», selon le communiqué final de la rencontre de jeudi lu à la presse par le ministre ougandais des Affaires étrangères Sam Kutesa.

Outre Salva Kiir et Riek Machar, qui n'ont fait aucun commentaire à la presse, étaient également présents à cette réunion, tenue dans le palais présidentiel d'Entebbe près de Kampala, le président ougandais Yoweri Museveni, le général Abdel Fattah al-Burhane, chef du Conseil souverain soudanais, et le représentant spécial du Kenya pour le Soudan du Sud Kalonzo Musyoka.

Ne pas forcer les choses

La formation du gouvernement de transition était initialement prévue en mai, mais elle avait déjà été repoussée une première fois au 12 novembre en raison de désaccords sur des questions cruciales qui n'ont à ce jour toujours pas été résolues, comme la formation d'une armée unifiée et les frontières des Etats régionaux au sein du Soudan du Sud.

A l'approche de l'échéance du 12 novembre, et devant le peu de progrès accomplis sur le terrain, notamment en matière de cantonnement des combattants, les pays de la région ont visiblement estimé préférable de ne pas forcer les choses et d'accorder un délai supplémentaire.

«Il était vraiment impossible de les (Salva Kiir et Riek Machar) faire parvenir à un accord en cinq jours. Nous leur avons donné trois mois et nous continuerons à nous engager» dans le processus de paix, a d'ailleurs explicité à l'AFP le ministre ougandais des Affaires étrangères.

Les USA exaspérés

Les États-Unis, un soutien de poids du Soudan du Sud, ont exprimé leur exaspération liée à ce délai supplémentaire, en menaçant de «revoir leur relation» avec le gouvernement sud-soudanais. «Leur incapacité à respecter leur propre calendrier fait douter de leur aptitude à continuer à mener le processus de paix», a indiqué sur Twitter le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, à propos de Salva Kiir et Riek Machar.

The U.S. stands with the people of #SouthSudan. We must review our relationship with the government in light of the delay. The U.S. is considering all possible options to put pressure on those individuals who would impede peace and promote conflict. #respecttheceasefire 3/3