Habituellement, le maire de Sommelsdijk, aux Pays-Bas, se déplace pour les anniversaires des personnes de sa commune âgées de 100 ans et plus. Mais le 17 mars dernier, il n'a pas pu aller féliciter Cornelia Ras, la doyenne d'un foyer pour personnes âgées, qui fêtait ce jour-là... ses 107 ans . Ceci en raison bien sûr des mesures de précaution à prendre en raison de l'épidémie du coronavirus. Il lui a donc fait parvenir un gros gâteau et a transmis tous ses vœux par téléphone à celle que tout le monde appelle simplement Cor.

La résidence où vit Cornelia a publié cette photo sur son compte Facebook le jour de son anniversaire. Facebook/Gemeente Goeree-Overflakkee

Mais le lendemain, raconte le journal néerlandais «Algemeen Dagblad», Cornelia Ras ne s'est pas sentie bien. Rien à voir avec le gâteau: elle toussait et avait 38°C de fièvre. Comme elle n'a pas montré de signes plus graves, personne ne pensait qu'elle pouvait avoir contracté le coronavirus. Mais l'épidémie avait pourtant bien touché l'établissement, puisque 41 personnes ont été infectées après avoir assisté ensemble à un service religieux. Et Cor y était allée aussi.

Elle est restée calme

La vieille dame a donc été testée et s'est avérée... porteuse du coronavirus. «Elle est restée très calme, explique sa nièce. Si c'était son heure, voilà. Si elle devait survivre, tant mieux, nous a-t-elle dit». Lundi 6 avril dernier, un médecin a appelé la nièce pour lui dire que Cornelia était officielle guérie: «Nous ne nous y attendions pas, vu son âge», a avoué la nièce. Qui l'a appelée le lendemain: «Elle va bien, elle est assise sur son balcon au soleil car elle aime être dehors.»

Une guérison qui doit certainement en partie au fait de la bonne santé de la vieille dame, qui a vécu seule, célibataire, dans une ferme jusqu'à l'âge de 100 ans . Et aujourd'hui, elle a encore toute sa tête, marche et «se met à genoux tous les soirs pour prier. Et elle va continuer.» C'est d'autant plus remarquable que le coronavirus a fait des ravages parmi les résidents infectés, douze des 41 contaminés étant décédés.

Deux de 103 ans

À ce jour, Cornelia Ras est la personne la plus âgée recensée à avoir survécu à l'épidémie. Auparavant, ce record était détenu par Bill Lapschies, un Américain qui a célébré son 104e anniversaire juste après s'être remis et l'Italienne Ada Zanusso, qui a également guéri à 103 ans.

Michel Pralong