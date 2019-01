L’image engendre actuellement un buzz mondial et on le comprend: elle donne le vertige et est même un brin effrayante. À 360 degrés, elle a été prise du haut de la Perle de l’Orient, une tour de 468 m située dans le quartier d’affaires de Shanghai. On peut s’offrir un tour d’horizon. Et surtout zoomer, zoomer et encore zoomer. Jusqu’à voir l’expression du visage d’un passant ou lire une plaque minéralogique... Et rien n’est flouté. Voyez seulement.

Comment est-ce possible? Grâce à sa taille: l’image contient 195 milliards de pixels – environ 10 000 fois plus qu’une photo d’un smartphone… Il s’agit en réalité d’un assemblage de clichés réalisé par la start-up chinoise Big Pixel, spécialisée dans la réalité virtuelle et les photos de très haute résolution.

Précédents à Hongkong ou Macao

Ce n’est pas une première: Big Pixel avait par exemple réalisé des images comparables à Hongkong, Macao ou sur la place Tiananmen. Des photos qui sont ensuite habituellement utilisées pour des pubs pour des voitures ou téléphones.

Dans la galerie ci-dessus, nous nous sommes amusés à tenter de capturer quelques détails contenus dans l’immense image. Si vous souhaitez également vous balader virtuellement à Shanghai c’est par ici. Bon voyage.

(Le Matin)