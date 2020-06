La vidéo pour le moins insolite est devenue virale et amuse beaucoup les internautes. Un résident australien agacé a en effet demandé à son Premier ministre de dégager de sa pelouse.

La scène est d’autant plus cocasse qu’elle a eu lieu durant un moment officiel, rapporte la presse australienne. Le premier ministre Scott Morrison avait réuni la presse pour une annonce à Googong, près de Cambera. Il était accompagné de son ministre des Finances Josh Frydenberg et de son ministre du Logement Michael Sukkar. Le but: annoncer une subvention de 25 000 dollars australiens – 16 500 francs – pour la construction ou la rénovation d'une maison.

Il venait de la replanter

M. Morrison était en train d’expliquer la nouvelle mesure nationale lorsqu’un homme est sorti de chez lui et s’est écrié: «Can everyone get off the grass please? Come on.» «Est-ce que vous pouvez tous quitter la pelouse, s’il vous plaît. Allez»... L’homme a ensuite précisé qu’il venait de la replanter.

Le premier ministre a tout à fait respecté l’herbe de ce résident et a demandé à tout le monde de reculer. Le différend s’est bien terminé, avec un Scott Morrison levant le pouce en disant que tout était bon. Et le propriétaire de la pelouse rentrant chez lui en en faisant autant.

R.M.