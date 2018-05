Le président sénégalais Macky Sall a limogé samedi deux responsables, dont le recteur, d'une université dans le nord du pays où un étudiant a été tué cette semaine lors de heurts entre étudiants et gendarmes, a-t-on appris de source officielle.

Le recteur et le directeur du centre des oeuvres de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, respectivement Baydallaye Kâne et Ibrahima Diao, ont été remplacés par Ousmane Thiaré et Papa Ibrahima Faye, selon un décret présidentiel publié samedi.

Le limogeage des deux responsables de l'UGB survient après la mort mardi d'un étudiant lors de confrontations avec les gendarmes. Les étudiants de l'UGB, qui réclamaient le paiement de leurs bourses, ont voulu se servir dans les restaurants universitaires sans payer. Le rectorat avait fait appel aux forces de l'ordre pour empêcher cette action, ce qui a déclenché les troubles, selon les autorités.

L'enquête doit être bouclée dimanche, au plus tard

Des mouvements d'étudiants avaient ensuite appelé à la démission du recteur de l'UGB et des ministres de l'Intérieur, Ali Ngouye Ndiaye, et de l'Enseignement supérieur, Marytew Niane. L'étudiant de l'UGB tué, Mouhamadou Fallou Sène, 25 ans, marié et père d'un garçon, «est décédé suite à une blessure par arme à feu», a affirmé mercredi à la presse le procureur de Saint-Louis, Ibrahima Ndoye.

L'enquête sur cet incident sera bouclée au plus tard dimanche, avait dit M. Ndoye. La mort de Mouhamadou Fallou Sène avait déclenché des heurts cette semaine dans plusieurs universités publiques au Sénégal avec le saccage de nombreux édifices publics, à Dakar, Ziguinchor (sud) et Saint-Louis notamment.

La mort d'un étudiant, rare au Sénégal, a suscité une vague d'émotion dans le pays. Les deux derniers cas de décès d'étudiants tués dans le pays lors de confrontations avec les forces de l'ordre remontent à 2001 et 2014, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. (afp/nxp)