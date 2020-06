Au moins 20 villageois, dont 10 enfants, ont péri mardi dans des glissements de terrain provoqués par des pluies de pré-mousson dans le nord-est de l'Inde, ont annoncé les autorités locales.

Les éboulements sont survenus entre 5h et 7h locales dans trois districts de la partie méridionale de l'Assam, a indiqué à l'AFP Parimal Suklabaidya, le ministre des Forêts de ce grand État du nord-est. «Je pense que les glissement de terrain ont été provoqués par les pluies continues dans ces zones», a-t-il déclaré. Plusieurs maisons ont été détruites.

200 000 maisons endommagées

Le nord-est de l'Inde est chaque année en proie à des inondations avant et pendant la mousson. Son relief vallonné le rend de plus vulnérable aux éboulements déclenchés par les pluies torrentielles. L'Assam fait actuellement face à des inondations dans 11 districts ruraux, qui ont coûté la vie à au moins neuf personnes et endommagé près de 200 000 maisons et 2600 hectares de cultures.

Les inondations ont débuté le 22 mai, mais les eaux ont commencé à se retirer, selon les autorités locales. (afp/Le Matin)