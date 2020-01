Une trentaine de minutes après minuit, le 1er janvier, des habitants de Beaumont, en Haute-Savoie, au pied du Salève, ont appelé la police. En cause? Un énorme tapage et même des échauffourées dans le voisinage. Les gendarmes de la compagnie de Saint-Julien-en-Genevois sont intervenus et à leur arrivée, «il y a eu une envolée de moineaux», glisse le capitaine Sébastien Cherief dans «Le Messager». Les agents réaliseront que près de 300 personnes se trouvent à une fête censée en réunir 70…

Que s’est-il passé? «Six personnes, âgées de 18/19 ans, ont loué une villa via la plateforme de location Airbnb. Les invitations ont ensuite été lancées sur WhatsApp afin d’aboutir à une liste de 70 convives. Sauf qu’il y a eu des fuites et que près de 300 fêtards ont finalement débarqué au lieu de rendez-vous», détaille «Le Messager».

Bruit, bagarre, urine

Les loueurs, complètement dépassés, étaient Genevois. Comme l’immense majorité des «vrais» invités ainsi que les plus de 200 jeunes de 18 à 22 ans qui se sont «incrustés», précise «Le Dauphiné».

Du bruit, une bagarre sans conséquence et quelques incivilités ont été constatées: une boîte aux lettres endommagée, de l’urine un peu partout sur le chemin menant à la villa. Mais la situation a surtout viré au surréaliste car les onze gendarmes mobilisés «se sont retrouvés à jouer les videurs de boîte de nuit», note «Le Messager».

Une intervention de 3 heures

Les forces de l’ordre ont en effet fait sortir tout le monde de la maison. Puis ils n’ont laissé repénétrer à l’intérieur que ceux qui étaient vraiment invités, vérifiant en passant qu’ils ne possédaient pas de stupéfiants. Leur intervention a duré 3 heures, jusqu’à 3 h 30 du matin.

L’histoire ne dit pas si les loueurs ont depuis récupéré leur domicile. Ni dans quel état ils l’ont retrouvé…

Renaud Michiels