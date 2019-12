Le Danemark veut consacrer d'ici à 2023 plus de 200 millions d'euros au renforcement de la sécurité du Groenland, a indiqué Copenhague, sur fond d'intérêt croissant des grandes puissances pour la région.

En marge du sommet de l'OTAN à Londres, la première ministre, Mette Frederiksen, a annoncé allouer 1,5 milliard de couronnes du budget de la Défense au renforcement de la surveillance aérienne et marine de ce territoire semi-autonome danois dans l'Arctique.

Au Danemark, le budget de la Défense est décidé de manière pluriannuelle et la somme sera prélevée sur l'enveloppe budgétaire 2018-2023, déjà adoptée. Sa répartition exacte n'a pas été précisée.

Russie, Etats-Unis et Chine

En 2018, le Danemark a dépensé 4,6 milliards de dollars pour ses forces armées, soit 1,3% de son produit intérieur brut (PIB), bien en deçà des 2% exigés d'ici à 2024.

«Il s'agit [...] de (renforcer) notre capacité à contrôler ce qui se passe dans les airs mais aussi dans les mers, une surveillance accrue de l'activité sous-marine», a dit mardi soir la cheffe du gouvernement à la presse danoise.

La présence de sous-marins russes dans la zone inquiète Copenhague et, selon une analyse des renseignements militaires (FE), l'Arctique est le talon d'Achille de la défense danoise. «Il y a un intérêt militaire croissant sur l'Arctique et des jeux de pouvoir entre la Russie, les Etats-Unis et la Chine, qui augmentent les tensions dans la région», relevait un rapport de FE fin novembre.

Tentative de rachat avortée

En août, le président Trump avait indiqué son intention de racheter le Groenland, une manière de se positionner sur l'échiquier régional.

Si la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement danois et le chef du gouvernement groenlandais avait créé des frictions, M. Frederiksen a estimé mercredi avoir «une très bonne relation» avec son allié américain.

Washington souhaite aujourd'hui une présence consulaire accrue au Groenland, où les Etats-Unis ont fermé leur consulat en 1953. Depuis 2016, le Danemark consacre 16 millions d'euros par an à l'Arctique auquel s'est ajoutée en 2018 une enveloppe de 31 millions. Des soldats danois sont présents sur neuf bases au Groenland. (afp/nxp)