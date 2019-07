Les autorités d’Uttarkashi, ville de l’état de l’Uttarakhand, au nord de l’Inde, tirent la sonnette d’alarme et agitent les menaces. La raison? Une statistique des naissances concernant une zone comprenant 132 villages, relate «The Independent». Là, 216 nouveau-nés ont été enregistrés en trois mois. Et les bébés sont absolument tous des garçons: pas une seule fille…

Dans la société indienne qui reste très patriarcale, rappelle «The Independent», les garçons sont considérés comme de futurs soutiens de familles. Alors que les filles restent vues comme de futurs coûts: la pression pour verser une dot à leur mariage reste forte. La pratique a été interdite en 1961 mais reste d’actualité.

Avortements sélectifs

À Uttarkashi, c’est un autre fléau qui est fortement suspecté: les «fœticides féminins». Soit des avortements sélectifs pour ne pas donner naissance à une petite fille. Ce qui est parfaitement hors la loi en Inde depuis 1994. Mais ces avortements ciblés restent pratiqués et seraient même en augmentation dans le nord-ouest du pays. Ces avortements clandestins entraînent également régulièrement des décès de femmes sur lesquelles ils sont pratiqués.

Une enquête a été lancée pour étudier ces 216 naissances de petits garçons. Et surtout toutes les naissances de petites filles qui n’ont pas eu lieu. Les autorités locales ont également annoncé des actions de répression comme de prévention, note «The Independent». Elles ont prévenu que tout avortement illégal repéré sera dénoncé, poursuivi et sanctionné. Et ont également dit préparer une campagne d’information sur les fœticides féminins.

Des millions de «femmes manquantes»

Selon le dernier recensement, en 2011, il n’y a que 943 femmes pour 1000 hommes en Inde. Dans un rapport de l’an dernier, il est souligné que du fait de «la préférence accordée aux fils donnant lieu à un avortement sélectif», le nombre de «femmes manquantes» dans le pays est estimé à 63 millions.