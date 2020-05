Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement, flanqués des dirigeants des trois institutions de l'UE, ont prôné la solidarité pour sortir «plus forts» de la crise du coronavirus. Initiative inédite, ils s'expriment dans une vidéo publiée samedi sur Twitter à l'occasion de la journée de l'Europe.

Alors que les célébrations de cette journée sont limitées par les mesures sanitaires de confinement, la vidéo, d'un peu moins de six minutes, réunit les dirigeants pour un message qui se veut optimiste. «Notre objectif c'est que l'Europe émerge plus forte de la pandémie et de la crise du Covid-19», déclare la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays va prendre la présidence tournante de l'UE en juillet.

«Oser réinventer, nous unir, penser et agir pour l'avenir. C'est cet esprit européen dont aujourd'hui nous avons encore besoin», souligne quant à lui le président français Emmanuel Macron.

Today is #EuropeDay!



Only united are we able to maintain the European project, continue preserving peace and work for a sustainable future in Europe. ????????



Together with all EU leaders, we celebrate solidarity that keeps us Coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/3Fu0z9acAs — European Commission ???????? #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 9, 2020

Le président du Parlement européen David Sassoli en profite pour appeler «les gouvernements et les institutions» à «être courageux et ambitieux». «C'est le seul moyen de regagner la confiance de nos citoyens», assure-t-il.

Dans un communiqué publié jeudi, la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen a reconnu que la solidarité européenne «a été mise à l'épreuve au début de la crise. Et puis nous avons commencé à partager et à nous entraider: une solidarité de facto. Cette solidarité doit se poursuivre», a-t-elle encouragé.

Plan de relance

La réponse de l'UE à la crise sanitaire et économique engendrée par le nouveau coronavirus et les mesures de confinement prises pour contenir la pandémie continuent de s'organiser. Ursula von der Leyen a été chargée de présenter avant la fin du mois de mai un plan de relance.

If we remain united in solidarity and behind our values, then Europe???????? can again emerge from crisis stronger than before. #EuropeDay op-ed with @eucopresident Charles Michel and @EP_President David Sassoli ? https://t.co/rR6Iu4Ak6P #StrongerTogether pic.twitter.com/DrUqPttvw8 — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 9, 2020

La journée de l'Europe, le 9 mai, est généralement marquée par l'ouverture des institutions européennes au public, rendue impossible cette année pour cause de coronavirus. 2020 est également le 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, dont l'appel du 9 mai 1950 est considéré comme le texte fondateur de la construction européenne, et le 25e anniversaire de l'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans le bloc. (ats/nxp)