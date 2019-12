Des nuées d’étourneaux ont été repérées dans le ciel mardi près du village de Bodedern, dans le Pays de Galles. Puis une habitante, Hannah Stevens, est tombée sur une scène aussi macabre qu’étonnante: des dizaines et des dizaines de cadavres d’oiseaux jonchant une petite route. Quelques étourneaux morts étaient dans les buissons bordant la route. Mais aucun dans les champs environnant.

Les autorités ont été alertées et ont dénombré quelque 300 oiseaux sans vie, dont 225 environ sur le bitume. De quoi sont-ils morts? Pourquoi se retrouvent-ils tous dans une zone aussi limitée? Pour l’instant, pas l’ombre d’une réponse.

«Nous nous grattons toujours la tête»

«Pour le moment, c’est un mystère absolu et complet pour nous. Nous essayons d’aller au fond des choses, mais nous nous grattons toujours la tête», a expliqué Rob Taylor, en charge de la lutte contre la criminalité rurale pour la police du nord du Pays de Galles.

«The Independent» précise que des experts de l’Agence de la santé animale et végétale du gouvernement ont été appelés pour examiner les cadavres, à la recherche de traces de poison ou de toute autre cause de décès.

R.M.