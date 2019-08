Environ 5.000 personnes ont été évacuées d'une zone touristique de l'île espagnole de Grande Canarie en raison d'un incendie de forêt qui a ravagé quelque 3.400 hectares depuis samedi, ont annoncé les autorités dimanche.

Un site touristique et un hôtel de luxe sur l'île espagnole de Grande Canaries ont été évacués hier en raison d'un nouvel incendie contre lequel les pompiers luttaient encore dans la nuit, selon les autorités locales #AFP pic.twitter.com/NzMNSqUCjs — Agence France-Presse (@afpfr) August 18, 2019

L'incendie est «extrêmement virulent» et n'est pour l'instant «ni circonscrit, ni stabilisé ni sous contrôle», a averti dimanche soir dans un communiqué le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres.

Le sinistre n'a pas fait de victimes pour le moment mais a obligé les autorités à évacuer quelque 5000 personnes y compris dans des zones touristiques comme Cruz de Tejeda, un site montagneux célèbre pour ses vues spectaculaires, dans le centre de la Grande Canarie.

Plus de 600 pompiers et quatorze aéronefs étaient engagés dimanche dans la lutte contre cet incendie qui a entraîné la fermeture de 20 routes de cette île de l'archipel des Canaries. Les conditions climatiques sont difficiles, avec des vents forts et des températures élevées.

«Les prochaines heures seront très importantes parce que les prévisions météorologiques pour la nuit ne sont pas bonnes», a ajouté M. Torres.

La vague de chaleur doit en effet se poursuivre lundi, et les autorités préviennent qu'il faudra peut-être plusieurs jours avant que l'incendie ne puisse être contrôlé. Les flammes ont commencé à affecter le parc naturel de Tamadaha, une importante réserve d'arbres particuliers aux Canaries.

L'incendie survient quelques jours après que les pompiers ont réussi à contenir un feu dans la même zone de l'archipel des Canaries, qui avait entraîné l'évacuation de plusieurs centaines de personnes.