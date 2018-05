Cinquante-trois personnes ont été blessées, dont une sérieusement, lors d'un atterrissage d'urgence lundi soir d'un avion de la Saudia qui a eu le train des pneus avant bloqué, ont indiqué mardi les autorités.

L'Airbus A330 avait décollé de Médine (ouest de l'Arabie saoudite) en direction de Dacca avec à son bord 141 passagers et 10 membres d'équipage, mais les pilotes ont vite constaté un défaut dans le système hydraulique, a indiqué le Bureau des enquêtes de l'Aviation civile saoudienne.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré l'avion en train d'atterrir sur le ventre dans des gerbes d'étincelles mais sans provoquer d'incendie.

«Les passagers ont été évacués. Cinquante-deux d'entre eux ont été légèrement blessés, tandis qu'une passagère a souffert de plusieurs fractures et subit actuellement des soins médicaux», a indiqué le Bureau des enquêtes dans un communiqué cité par l'agence officielle SPA.

«Une enquête (plus approfondie) a été ouverte», a ajouté le Bureau.

Selon des médias saoudiens, l'avion a longuement tourné au dessus de l'aéroport de Jeddah (400 km au sud de Médine) avant d'entamer l'atterrissage d'urgence.

Watch This: Saudia airline made an emergency landing at Jeddah Airport without the no front landing gear... sparks everywhere. https://t.co/aBPN9umdDP via @YouTube