Le Service national chilien des personnes âgées (SENAMA) a annoncé mercredi que Juana Zuniga, 111 ans, a survécu au coronavirus. Elle est la personne la plus âgée du pays à avoir vaincu la maladie.

Juana Zuniga faisait partie des 25 personnes qui ont contracté le virus dans une maison de retraite de la capitale, Santiago. Elle a été traitée et a subi deux quarantaines: 28 jours d’isolement. Puis le 10 mai, elle était officiellement guérie.

«Ici, on me soigne bien»

La directrice de l’EMS a déclaré que la santé de la centenaire était bonne malgré quelques problèmes respiratoires. «Parfois je vais bien et parfois je vais mal, par rapport à mes années. Ici, on me soigne bien», a brièvement commenté Juana Zuniga, rapporte Publimetro.

En Amérique latine, le nombre quotidien de nouvelles contaminations dépasse désormais celui de l'Europe et des Etats-Unis. Le continent latino-américain est maintenant le nouvel épicentre de la pandémie, selon l'Organisation panaméricaine de la santé.

Trois pays connaissent actuellement une forte hausse des cas et décès: le Brésil, puis le Pérou et le Chili. Le Chili compte désormais plus de 80 000 cas pour près de 850 morts.

Gracias a las medidas adoptadas en los hogares de mayores y el esfuerzo y cariño de los cuidadores podemos contar la historia de Juana Zúñiga, adulta mayor de 111 años del Hogar Italiano que logró superar el #Covid19. Mira la historia ????????https://t.co/TW3HAqbqlt pic.twitter.com/G3JNX0ehfG — SENAMA (@SENAMAGOB) May 27, 2020

R.M.