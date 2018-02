«Je ne crois pas au look naturel», lance la Tchèque Gabriela Jirackova. Celle qui rêve de ressembler à Barbie n'hésite pas à dépenser plus de 1000 euros (quelque 1150 francs) par mois pour sa métamorphose, entre le maquillage permanent, les extensions de cheveux et les faux cils.

La jeune femme de 18 ans ne veut pourtant pas s'arrêter en si bon chemin. Après être passée d'un bonnet C à un bonnet G, elle souhaite encore se faire retirer des côtes et ajouter des fesses. «J'ai toujours voulu me démarquer», explique encore celle qui possède 300 poupées chez elle.

Avec le soutien de ses parents, Gabriela Jirackova passe trois heures et demi par jour pour se préparer. Et de confier: «Avec les médias, mes fans et mes détracteurs, une grosse pression pèse sur mes épaules».

(cbx/nxp)