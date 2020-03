Ils sont âgés. Très âgés. Mais ils ont vaincu le coronavirus. Ces histoires sont porteuses d’espoir pour les seniors, surtout dans les pays ravagés par la pandémie. La dernière vient d’Italie, de la région particulièrement touchée de Modène, en Émilie-Romagne. Après un peu plus de deux semaines d’hospitalisation, Alma Clara Corsini, 95 ans, va rentrer chez elle.

Originaire du village de Fanano, elle avait été admise le 5 mars dans un hôpital du sud de Modène avec des symptômes de la maladie, relate la «Gazetta di Modena». Elle a été testée positive. Mais en fait cette battante n’a jamais eu besoin de traitement particulier. Elle a surmonté seule la maladie et est devenue une «fierté pour l'équipe soignante», selon le journal italien.

«On m'a bien soignée»

La nonagénaire est officiellement guérie. «Je vais bien. On m'a bien soignée et je pourrai bientôt rentrer chez moi», a lâché Alma Clara Corsini. Elle serait la personne la plus âgée à avoir survécu au coronavirus dans la région.

En fin de semaine dernière, les Italiens apprenaient qu’un autre super senior s’en était sorti, un homme de 97 ans de Crémone. Porteur du virus, il avait été hospitalisé à Mantoue pour une pneumonie. Son état s’était rapidement aggravé et avait été jugé critique durant une semaine, explique «Il Messagero». Puis il a peu à peu récupéré - ce qui aurait même surpris le personnel soignant, selon des médias transalpins.

«Nous sommes ses anges»

«Il a fait preuve d'un tempérament formidable. Il nous a remerciés et a dit que nous sommes ses anges», a raconté la doctoresse Maria Luisa Spina à la «Voce di Mantova». Il est précisé que cet homme n’a jamais fumé. Et qu’il a un frère aîné qui soufflera 100 bougies le mois prochain ainsi que deux autres qui ont plus de 90 ans.

En Iran, pays qui dénombre le plus grand nombre de victimes après l’Italie, la Chine et l’Espagne, l’agence officielle du pays Irna a rapporté la semaine dernière qu’une femme de 103 ans a guéri du nouveau coronavirus.

La centenaire avait été hospitalisée à Semnan, à environ 180 km à l’est de Téhéran. Elle a été «autorisée à sortir de l’hôpital après s’être totalement rétablie», avait communiqué Irna, sans préciser le nom de cette femme, la gravité de ses symptômes ou le traitement suivi.

Aucune autre pathologie

En Chine enfin, le record serait détenu par Zhang Guangfen, 103 ans également. Cette femme de Wuhan a été diagnostiquée porteuse du coronavirus le 1er mars puis hospitalisé. Elle s’est rétablie en seulement six jours, avait par exemple raconté «The Independent».

Le Dr Zeng Yulan, le médecin qui l’avait suivi, avait expliqué qu’à part des petites bronchites chroniques sans gravité, la centenaire était en très bonne santé et ne souffrait d’aucune autre pathologie.

