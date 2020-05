Endommagé par le sanglant attentat perpétré à proximité par Anders Behring Breivik en 2011, le «bloc Y», un complexe de bureaux gouvernementaux ainsi nommé en raison de sa forme, est promis à une démolition imminente. Mais ses parois grises en béton naturel abritent deux dessins de Picasso, gravés là, au jet de sable, par l'artiste norvégien Carl Nesjar.

Typique du maître espagnol

Côté rue, la première oeuvre «Les Pêcheurs» met en scène trois hommes hissant dans leur barque leurs prises démesurément grandes. A l'accueil, la seconde, «La Mouette», représente un volatile gobant, toutes ailes déployées, un poisson anonyme. Tracées dans le style enfantin caractéristique du maître espagnol, les deux oeuvres vont être découpées pour être intégrées dans de nouveaux bâtiments du gouvernement appelés à se dresser à l'avenir dans ce quartier hyper central.

Tout le monde ne l'entend pas de cette oreille.

«On va s'en mordre les doigts pendant de nombreuses années», s'insurge Erik Lie, un des 200 Norvégiens, tout au plus, venus en ce matin glacial de mai former une chaîne devant l'immeuble achevé en 1969. «J'espère que les jeux ne sont pas faits», dit-il sous son bonnet orange proclamant «Laissez Y en place». Avant d'ajouter, fataliste: «Mais, dans peu de temps, ce sera probablement un champ de ruines».

- Symbole de démocratie -

Coronavirus oblige, les protestataires sont reliés entre eux par des rubans d'un mètre, autant de maillons censés éviter trop de proximité physique. Animés par l'énergie du désespoir, ils rêvent encore d'arracher le bâtiment, précieux écrin des dessins de Picasso, aux griffes des pelleteuses. Derrière eux, à l'abri de hautes palissades, le bruit de scies métalliques indique cependant que les préparatifs vont bon train. Selon Statsbygg, l'agence publique chargée du chantier, les oeuvres du maître devraient être démontées d'ici au début de l'été.

950 kilos d'explosifs

Construit lui aussi dans les années d'après-guerre, l'imposant «bloc H», tout proche, abritait les bureaux du Premier ministre jusqu'à ce que Breivik y fasse exploser une camionnette bourrée de 950 kilos d'explosifs. L'édifice sera pour sa part rénové et continuera de trôner dans le nouveau quartier des ministères. Pour les défenseurs du patrimoine, le symbole est fort: ces bâtiments sont restés debout quand bien même l'extrémiste de droite a essayé de les abattre et, avec eux, la démocratie.

Améliorer la sécurité

«Le bloc Y est un immeuble emblématique qui a survécu à une attaque terroriste et maintenant le pouvoir veut le démolir sans que personne ne sache vraiment dire pourquoi», s'indigne Tone Dalen, une des figures de proue de la résistance citoyenne. Pour le gouvernement, la destruction du «bloc Y» pour faire place à de nouvelles constructions a été une décision difficile à prendre mais indispensable. «Cela améliorera la sécurité et l'accessibilité pour les cyclistes et les piétons, débouchera sur un espace plus ouvert et plus vert ainsi que sur des bureaux adaptés pour les futurs ministères», assure le ministre de la Modernisation, Nikolai Astrup.

(afp/Le Matin)